Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya rüya gibi bir düğünle dünyaevine girdi!

Uzun zamandır yaşadıkları ilişkiyle magazin gündemine konu olan Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya, önceki gün Ortaköy'deki Esma Sultan Yalısı'nda nikâh masasına oturdu. Gelin ve damat düğün töreninin yapılacağı mekana mekana tekne ile geldi. Çiçeği burnunda gelin Gelin Ayça Çağla Altunkaya, gelinliği ile göz kamaştırdı. Ilıcalı ve Altunkaya çiftinin nikah şahitliğini ise Esat Yontunç ile Ceren Kocakaplan üstlendi.

ÜNLÜ AKINI!

Ünlü çifti, bu mutlu günlerinde Oğlucan Engin, İlayda Alişan, Ebru Gündeş, Murat Özdemir, Demet Akalın, Okan Kurt, Sergen Yalçın, Jose Mourinho, Gökhan Özoğuz, Hülya Avşar, Murat Boz, Oğuzhan Koç, Zuhal Topal, Hasan Can Kaya, Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı gibi isimler katıldı. Altunkaya'nın seçtiği sade ve şık gelinlik, sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.

ELBİSESİ 87 BİN 200 TL

Ayça Çağla Altunkaya düğünden sonra gerçekleştirilen partide mini bir elbise giydi. Altunkaya'nın tercih ettiği after parti elbisesinin fiyatı 87 bin 200 TL idi. Bu elbise de çok beğenildi sosyal medyada ancak fiyatı da epey konuşuldu.



KADRO ŞAMPİYONLAR LİGİ!

Sergen Yalçın adının aşk dedikodularını karıştığı Sezer Çakır'la boy gösterdi.

Demet Akalın da eşi Okan Kurt ile düğüne katıldı. Çift, Acun Ilıcalı'ya ise başarılar diledi.



EŞİYLE EL ELE GELDİLER

Ebru Gündeş, düğüne yeni evlendiği eşi Murat Özdemir ile katıldı. Gündeş, soruları yanıtlamazken, "Acun'a mutluluklar dilerim, çok mutlu olur inşallah" dedi.



Kerem Bürsin ile birlikte Venedik Film Festivali'nde olan Hadise, düğünü katılamadı. Fakat sosyal medyadan ünlü çifti tebrik etti. Gündeş'le arası bozuk olan Hadise, böylelikle piştiden kurtuldu.



Hülya Avşar, geçtiğimiz haftalarda eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun eski sevgilisi ile aralarındaki yaş farkından dolayı "Dolandırıldım yaşı çok ufakmış" cümlelerine "Ben ne diyeyim? İyi olmuş ona... Çekirge bir sıçrar iki sıçrar" diyerek kahkaha attı.



Yunan gazetesi, "25 yaşındaki gelin 4'üncü kez damat olan yapımcı Acun Ilıcalı ile evlendi" başlığıyla haberi verdi.