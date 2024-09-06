PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya rüya gibi bir düğünle dünyaevine girdi!

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya, geçtiğimiz gün mutluluğa bir ömür boyu ‘evet’ dedi. Sanat, spor ve cemiyet hayatından birçok ünlü ismin katıldığı törende, adeta görsel bir şölen vardı.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 06 Eylül 2024
Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya rüya gibi bir düğünle dünyaevine girdi!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Uzun zamandır yaşadıkları ilişkiyle magazin gündemine konu olan Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya, önceki gün Ortaköy'deki Esma Sultan Yalısı'nda nikâh masasına oturdu. Gelin ve damat düğün töreninin yapılacağı mekana mekana tekne ile geldi. Çiçeği burnunda gelin Gelin Ayça Çağla Altunkaya, gelinliği ile göz kamaştırdı. Ilıcalı ve Altunkaya çiftinin nikah şahitliğini ise Esat Yontunç ile Ceren Kocakaplan üstlendi.

ÜNLÜ AKINI!
Ünlü çifti, bu mutlu günlerinde Oğlucan Engin, İlayda Alişan, Ebru Gündeş, Murat Özdemir, Demet Akalın, Okan Kurt, Sergen Yalçın, Jose Mourinho, Gökhan Özoğuz, Hülya Avşar, Murat Boz, Oğuzhan Koç, Zuhal Topal, Hasan Can Kaya, Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı gibi isimler katıldı. Altunkaya'nın seçtiği sade ve şık gelinlik, sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.

ELBİSESİ 87 BİN 200 TL
Ayça Çağla Altunkaya düğünden sonra gerçekleştirilen partide mini bir elbise giydi. Altunkaya'nın tercih ettiği after parti elbisesinin fiyatı 87 bin 200 TL idi. Bu elbise de çok beğenildi sosyal medyada ancak fiyatı da epey konuşuldu.

KADRO ŞAMPİYONLAR LİGİ!
Sergen Yalçın adının aşk dedikodularını karıştığı Sezer Çakır'la boy gösterdi.

Demet Akalın da eşi Okan Kurt ile düğüne katıldı. Çift, Acun Ilıcalı'ya ise başarılar diledi.

EŞİYLE EL ELE GELDİLER
Ebru Gündeş, düğüne yeni evlendiği eşi Murat Özdemir ile katıldı. Gündeş, soruları yanıtlamazken, "Acun'a mutluluklar dilerim, çok mutlu olur inşallah" dedi.

Kerem Bürsin ile birlikte Venedik Film Festivali'nde olan Hadise, düğünü katılamadı. Fakat sosyal medyadan ünlü çifti tebrik etti. Gündeş'le arası bozuk olan Hadise, böylelikle piştiden kurtuldu.

Hülya Avşar, geçtiğimiz haftalarda eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun eski sevgilisi ile aralarındaki yaş farkından dolayı "Dolandırıldım yaşı çok ufakmış" cümlelerine "Ben ne diyeyim? İyi olmuş ona... Çekirge bir sıçrar iki sıçrar" diyerek kahkaha attı.

Yunan gazetesi, "25 yaşındaki gelin 4'üncü kez damat olan yapımcı Acun Ilıcalı ile evlendi" başlığıyla haberi verdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MİT ve jandarmadan milyar dolarlık operasyon! Elebaşı İstanbul’da yakalandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan OVP açıklaması | OVP nedir? OVP kararları neler?
Yunan basınında Mısır-Türkiye anlaşmaları rahatsızlığı | Arap basını tarihi diyerek duyurdu
NETFLIX’in skandal dizisi Famagusta’ya karşı 50’nci Yıl Belgeseli!
Diyarbakır’da kaybolan Narin Güran’ın arkadaşlarından duygulandıran sözler: Burası onun yeri
İzmir Körfezi’ndeki balık ölümleri: Kirlilik sınırdan 50 kat daha fazla | Bakan Kurum tarih verdi: Acil eylem planı yükleniyor
ABD ile soykırımcı Netanyahu arasında Gazze’de ateşkes polemiği! Hamisini yalanladı: Yakın değiliz
İzmir’deki elektrik faciasında 42 sanık hakim karşısına çıktı! Akılalmaz savunma
Vaniköy’deki kaçak yapıya göz yuman Ekrem İmamoğlu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nı hedef aldı! Bakanlıktan yanıt gecikmedi
Orta Vadeli Program açıklandı: Ekonominin 3 yıllık yol haritası | OVP’de enflasyon hedefleri değişti: Ne zaman tek hane olacak?
HAVA DURUMU | Meteoroloji uyardı! Hafta sonu plan yapacaklar dikkat! İstanbul’a yağış geliyor
Esra Erol’da aile içi istismar ve çıplak fotoğraf ihbarı! Sahte hesap açıp babasını dolandırmıştı! Türkiye’nin konuştuğu olayda flaş gelişmeler
İSLAM MEMİŞ TARİH VERDİ! Gram altın alacaklar dikkat! Altın yükselecek mi düşecek mi?
Fransa’nın yeni başbakanı belli oldu! Kim bu Michel Barnier?
ÖZEL | Boca Juniors’tan Fenerbahçe’ye flaş Cristian Medina teklifi!
SON DAKİKA