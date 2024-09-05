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Ece Erken vefat eden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilgili yoruma kızdı!

Ece Erken, yaz fotoğrafına silahlı saldırıda kaybettiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilgili gelen yoruma kızdı: Acımı yaşadım yaşayacağım kadar.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 05 Eylül 2024
Ece Erken vefat eden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilgili yoruma kızdı!

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Daha önceki evliliğinden bir oğlu bulunan Ece Erken, üçüncü evliliğini Haziran 2021'de Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yapmıştı. Erken'in henüz 7 aydır evli olduğu avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Beşiktaş'ta kendi mekanında silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Kariyeri kadar özel hayatıyla da sıkça magazin gündeminde kendisine yer bulan ünlü sunucu, son olarak tatilin son demlerinden gülümsediği bir pozunu "Bak Mathilda; insan umursamadığı her şeyin galibidir" notuyla paylaştı.

"BIRAKIN ARTIK"
Bir kullanıcı, Erken'e kaybettiği eşi üzerinden "Erkek rahmete gittikten sonra mı?" şeklinde bir yorum yaptı. Erken, gelen bu yoruma sessiz kalmadı. Ünlü isim cevap olarak şu ifadeleri kullandı: "3 yıl oldu eşimi kaybedeli. Bırakın artık lütfen. Acımı yaşadım yaşayacağım kadar. Belki hala yaşıyorumdur. Yazmanın size ne yararı var?"

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