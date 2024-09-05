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ATV'nin yeni dizisi Bir Gece Masalı izleyiciyi ekrana kilitledi!

Geçtiğimiz akşam atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan, Bir Gece Masalı önceki gün en çok izlenen yapımları arasında yer aldı. Dizi, masalsı ve sürükleyici hikayesiyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 05 Eylül 2024
ATV’nin yeni dizisi Bir Gece Masalı izleyiciyi ekrana kilitledi!

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Kadrosu ve konusu ile büyük merak uyandıran Bir Gece Masalı, ilk bölümüyle sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı ve övgü dolu yorumlar aldı. İlgiyle izlenen dizi dünyada da çok konuşuldu. Arjantin, İspanya ve Endonezya başta olmak üzere pek çok ülkede ilk bölümü ile trendlerde en çok konuşulanlar arasına girdi. Dizinin önceki gün yayınlanan bölümünde şunlar yaşandı; Babası görev yeri Denizli'de bir suikast sonucunda şehit edilen Mahir, yirmi yıl sonra bir komiser olarak babasının katilinden intikam almak için şehre döner. Ancak şehre geldiği ilk gün mistik bir şekilde tanıştığı güzeller güzeli bir Yörük kızına aşık olur.

2. BÖLÜM MERAK KONUSU!
Adını bir türlü öğrenemediği bu masal perisi gibi kıza Şehrazad ismini takar. Bir yandan aşık olduğu Şehrazad'ı ararken bir yandan babasının katili Kürşat Kilimci'nin açık vermesini bekleyen Mahir beklediği fırsatı Kürşat'ın kızının düğününde yakalayacağını anlar. Ancak henüz bilmese de bu düğün Mahir'in hayatının sonsuza kadar değişeceği ve bir gece masalının başlayacağı yerdir. Aşık olduğu kız Kürşat'ın kızı Canfeza'dır. Ve hiç istemediği bir adamla evlendirilmek üzeredir. İlk bölüm, Mahir'in düğüne gelişi ile heyecanı yüksek bir noktada biterken, tüm gözler Bir Gece Masalı'nın 2. Bölümünde yaşanacaklara kilitlendi.

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