Merve Boluğur, yan masadaki erkeklerin ikramlarından rahatsız olup mekandan hızla ayrıldı!

Uzun zamandır ekranlarda boy göstermeyen Merve Boluğur, geçtiğimiz gün Bebek'te ortaya çıktı.
Uzun zamandır ekranlarda boy göstermeyen Merve Boluğur, geçtiğimiz gün Bebek'te ortaya çıktı.
İKRAMDAN RAHATSIZ OLDU
Arkadaşı ile birlikte görüntülenen Boluğur, önce oturduğu bir mekanda yan masadaki erkeklerin gönderdiği ikram içeceğe teşekkür etti.
Ardından yanındaki arkadaşıyla birlikte rahatsızlık duyan Boluğur, ikram içeceğin gelmesinden 2 dakika sonra masadan kalktı.
Masadan kalktıktan sonra Bebek'te arkadaşıyla yürüyen oyuncu, sahile doğru gözlerden kayboldu.