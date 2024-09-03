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Merve Boluğur, yan masadaki erkeklerin ikramlarından rahatsız olup mekandan hızla ayrıldı!

Önceki gün arkadaşı ile bir mekanda oturan Merve Boluğur, yan masadaki erkeklerin ikramlarından rahatsız oldu. Masadan kalkan Boluğur, arkasına bile bakmadı.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Giriş Tarihi 03 Eylül 2024, 07:04 Güncelleme 03 Eylül 2024, 07:04
Merve Boluğur, yan masadaki erkeklerin ikramlarından rahatsız olup mekandan hızla ayrıldı!

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Uzun zamandır ekranlarda boy göstermeyen Merve Boluğur, geçtiğimiz gün Bebek'te ortaya çıktı.

Merve BoluğurMerve Boluğur

İKRAMDAN RAHATSIZ OLDU
Arkadaşı ile birlikte görüntülenen Boluğur, önce oturduğu bir mekanda yan masadaki erkeklerin gönderdiği ikram içeceğe teşekkür etti.

Boluğur ve arkadaşı mekandan hızlıca uzaklaştıBoluğur ve arkadaşı mekandan hızlıca uzaklaştı

Ardından yanındaki arkadaşıyla birlikte rahatsızlık duyan Boluğur, ikram içeceğin gelmesinden 2 dakika sonra masadan kalktı.

Merve BoluğurMerve Boluğur

Masadan kalktıktan sonra Bebek'te arkadaşıyla yürüyen oyuncu, sahile doğru gözlerden kayboldu.

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