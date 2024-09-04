Venedik Film Festivali’nde Türk güzeller kırmızı halıda adeta büyüledi!

Bu yıl 81'incisi gerçekleştirilecek olan Venedik Film Festivali tam gaz devam ediyor. Şıklık yarışının yaşandığı kırmızı halıda birçok Türk güzel de boy gösterdi. Son dönemin parlayan oyuncularından Melis Sezen, soluğu Venedik'te aldı. Ünlü oyuncu, Venedik ile özdeşleşen gondol turuna katıldı. Sezen "Ve hoooooop portaldan geçtik rüya şehirdeyiz! Yeniden!" notuyla pozlarını paylaştı. Aslıhan Malbora da Venedik Film Festivali'nde şıklığı ve zarafetiyle göz kamaştırdı. Kırmızı halıda tercih ettiği cesur elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncunun bu etkileyici görünümü, sosyal medyada büyük beğeni topladı.



ŞIKLIK YARIŞI!

Özge Özacar, Venedik Film Festivali'nde kırmızı halıda adeta büyüledi. Şıklığı ve zarafeti ile dikkat çeken Özacar, elbisesi ve doğal güzelliğiyle moda dünyasında da büyük beğeni topladı. Dilan Çiçek Deniz ise, festivalin kırmızı halısında Giorgio Armani'nin imzasını taşıyan nostaljik bir elbise giydi. Ünlü oyuncunun milyon dolarlık takıları da iddialı kıyafetine eşlik etti. Beyaz elbisesiyle kırmızı halıda zarif bir görünüm sergileyen Aslı Turanlı'nın kıyafet tercihi beğeniyle karşılandı.

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