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Evlenip Almanya'ya yerleşen Asena Dere iki ülke arasındaki fiyat farkını eleştirdi: "İnsanlar fırsatçılık yapıyor"

Evlenip Almanya'ya yerleşen Asena Dere ve eşi Hasan Dere, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. İki ülke arasındaki fiyat farkı hakkında eleştiride bulundu.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 04 Eylül 2024
Evlenip Almanya’ya yerleşen Asena Dere iki ülke arasındaki fiyat farkını eleştirdi: İnsanlar fırsatçılık yapıyor

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Evlenip Almanya'ya yerleşen Asena Dere ve eşi Hasan Dere, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Hasan Dere, "Almanya'da yaşıyorum. Sık sık Türkiye'ye geliyorum. İstanbul aşığıyım. Burada mutluyum. Az önce Asena, 'Gitmemiz lazım' dedi ve içim buruk oldu" dedi.

Çocukken de Almanya'ya gittiğini belirten Asena Dere, "Benim babaannem Almanya'ya bulunduğu semte adımını atan ilk Türk kadınıdır. 35 sene orada çalıştı. 12 yaşına kadar Almanya'ya gidip geldim. Evlenince orada olmaya başladım" ifadelerini kullandı.

FIRSATÇILAR TÜRÜYOR!
İki ülke arasındaki fiyat farkı için Asena Dere, "Burada birçok mekanda iyi niyet göremiyorum. Geçen bir beyefendi kendi ürettiği şarabı mekana 260 TL'ye satıyor. O mekanda kendi ürettiği şarabı beyefendiye 3 bin 500 TL'ye satıyor. Tamam her şey zamlanıyor ama insanlar fırsatçılık yapıyor" dedi.

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