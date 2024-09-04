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Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya dünyaevine giriyor!

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya, bugün muradına eriyor. Esma Sultan Yalısı’nda düzenlenecek düğünün konsepti siyah olacak ve davetlilerden sosyal medya kullanılmaması istenecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 04 Eylül 2024
Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya dünyaevine giriyor!

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Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile boşandıktan kısa bir süre sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Birlikteliklerini evlilikle taçlandırmak isteyen çift, bu akşam Ortaköy'deki Esma Sultan Yalısı'nda 'evet' diyecek.

Dördüncü kez nikah masasına oturacak Acun Ilıcalı, yakın arkadaşlarının olduğu küçük bir grupla düğün yapacak. Merakla beklenen düğünün davetiyesi de ortaya çıktı. Ilıcalı, sade, siyah fona yazılı bir dijital nikah davetiyesi hazırlattı ve yakın çevresine gönderdi.

KONSEPT SİYAH!
Düğüne iş, sanat ve spor dünyasından çok seçkin bir davetli grubu katılacak. Katılan davetlilerden sosyal medya kullanmamaları istendi. Tamamen siyah bir tema seçilen davetiyede Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya davetlilere, "Lütfen, sosyal medya olmasın" diye not düştü.

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