PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Ünlü çiftin Kopenhag çıkarması: Hakan Sabancı'nın biricik aşkı Hande Erçel, pahalı kombini ile dikkat çekti!

Hande Erçel yine sevgilisi Hakan Sabancı ile tatile çıktı. Bu defa Kopenhag’a giden aşıklardan Erçel, pahalı kombini ile dikkat çekti. Erçel'in tarzının bedeli tam 136 bin 880 TL'ydi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 03 Eylül 2024
Ünlü çiftin Kopenhag çıkarması: Hakan Sabancı’nın biricik aşkı Hande Erçel, pahalı kombini ile dikkat çekti!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sosyetik sevgilisi Hakan Sabancı ile ile ülke ülke gezen 30 yaşındaki Hande Erçel, tarzıyla da dikkat çeken isimlerin başında yer alıyor. Son olarak sevgilisi Hakan Sabancı ve ablası Gamze Erçel ile birlikte Kopenhag'a giden ünlü isim, 31.4 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından peş peşe fotoğraflarını paylaştı.

136 BİN 778 TL
Ünlü oyuncunun kısa sürede 1 milyondan fazla beğeni alan gönderisinde giydiği kıyafetlerin fiyatları da ortaya çıktı. Erçel'in çizmeleri 57 bin 920, hırkası 47 bin 350, eteği 24 bin 190, tişörtü ise 7 bin 420 TL değerinde. Sosyal medya kullanıcıları, Hande Erçel'in 136 bin 880 TL'lik kombinine yorum yağdırdı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Victor Osimhen İstanbul’da! Dikkat çeken Mertens detayı
Netanyahu’dan ateşkes isteyen İsrailli protestoculara Phiadelphia resti! Hamas’tan net cevap: ’Ancak tabutları gelir’
MEMURA ’FARK’LI ZAM: Anketlere göre Ocak artışı ne kadar olacak? Kamu görevlilerinin ve emeklilerin maaşları nasıl değişecek?
MSB duyurdu: Irak’ın kuzeyine hava harekatı! 20 terör hedefi imha edildi
Diyarbakır’da kaybolan Narin’in gözaltındaki amcası Salim Güran hakkında flaş gelişme: Tutuklandı | Bakan Tunç’tan flaş açıklama: Kan örnekleri eşleşti
Victor Osimhen’in dünya yıldızlığına uzanan yolculuğu!
Tel Aviv’de tansiyon yükseliyor! Eylemciler eli kanlı Netanyahu’nun evini bastı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu! Orta Vadeli Program için tarih belli oldu
Ertuğrul Doğan: Yeni hocamızı perşembeye kadar açıklayacağız
ABD’den Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya operasyon! Dominik Cumhuriyeti’nde uçağına el koydular
Siyonist lobi yine devrede! Beşiktaş eşlemesi sonrası Maccabi Tel Aviv’i İstanbul korkusu sardı! İsrail basınından alçak ’tarafsız saha’ iddiası
TSYD’nin havuzuna alınmayan başörtülü öğretmen Merve İzmirlioğlu’ndan Oğuz Tongsir hakkında suç duyurusu: Bu sadece benim davam değil
Paramotor kullanarak eylem hazırlığı yapan terör örgütü PKK üyelerinin kimlikleri belli oldu! 1 kırmızı 1 gri 4 terörist cehenneme
Başkan Erdoğan’dan 2024 - 2025 Adli Yıl Açılış Töreni’nde muhalefete yeni anayasa tepkisi: Kemikleşmiş bir kakafoni
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar Yeniden Refah Partisi’nden istifa etti
SON DAKİKA