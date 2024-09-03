Ünlü çiftin Kopenhag çıkarması: Hakan Sabancı’nın biricik aşkı Hande Erçel, pahalı kombini ile dikkat çekti!

Sosyetik sevgilisi Hakan Sabancı ile ile ülke ülke gezen 30 yaşındaki Hande Erçel, tarzıyla da dikkat çeken isimlerin başında yer alıyor. Son olarak sevgilisi Hakan Sabancı ve ablası Gamze Erçel ile birlikte Kopenhag'a giden ünlü isim, 31.4 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından peş peşe fotoğraflarını paylaştı.

136 BİN 778 TL

Ünlü oyuncunun kısa sürede 1 milyondan fazla beğeni alan gönderisinde giydiği kıyafetlerin fiyatları da ortaya çıktı. Erçel'in çizmeleri 57 bin 920, hırkası 47 bin 350, eteği 24 bin 190, tişörtü ise 7 bin 420 TL değerinde. Sosyal medya kullanıcıları, Hande Erçel'in 136 bin 880 TL'lik kombinine yorum yağdırdı.