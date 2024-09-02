Bodrum’da araba parasına eğlence! Dünyaca ünlü DJ Black Coffee’yi dinlemek isteyenler servet bıraktı

Bedava yemenin formülü



SOSYETİK DOLANDIRICILAR

Türkiye'de yeme-içme sektöründeki pahalılığından şikayet eden bir grup sosyetik isim geçtiğimiz haftalarda Miami'nin yolunu tutmuş kısa bir tatil yapmışlar. Fakat işin ilginci yeme- içme konusundaki pahalılılıktan dert yanan 3 sosyetik güzel business uçup (uçak bileti ortalama 150 bin lira) vererek Miami'nin yolunu tutmuş.

Miami Miami'nin en güzel mekanlarına yemeğe ve eğlenmeye giden bu sosyetik isimler yemeklerini bitirmeden yemeğin içine saç atıp ya da biraz yedikten sonra beğenmediklerini söyleyerek garsonla geri gönderiyorlarmış. Tabii mekan işletmesi bu durum karşısında hem cüzi hesap alıyor hem de ikramlar gönderiyorlarmış. Tabii bu konuşmanın tamamını tatilden dönen bu sosyetik isimler arkadaşlarına anlatırken yan masada oturan ben bizzat şahit oldum. Yahi yaptıklarından hem utanmıyorlar hem de anlatırken gülüp eğleniyorlar… Ve bu kadarı da pes dedim. Ben şimdi ufak bir araştırma yapıyorum. İstanbul'da da böyle bir rezaleti yapıyorlar mı? Eğer doğruysa bu sosyetik isimleri tek tek buradan açıklayacağım.

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi Sayışman



KAZA SONRASI EŞİNE CİP ALDI

Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman'ın şoförü geçtiğimiz ay kaza yapmış ve 11 milyonluk arabası pert olmuştu. Kendisine yine aynı marka araç alan Tolgahan Sayışman, eşi Almeda Abazi Sayışman'a güvenliği ile ön plana çıkan Volvo Jeep almış.

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi Sayışman Birçok ünlü isminde tercih ettiği Volvo XC 90 araç alan Tolgahan Sayışman'ın eşinin ve çocuklarının güvenliği için böyle bir karar aldığını duydum. Yeni arabaları ile Çeşme'ye tatile giden Sayışman ailesine hayırlı olsun diyorum.