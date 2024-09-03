Hakan Sabancı’nın biricik aşkı Hande Erçel, pahalı kombini ile dikkat çekti! Tarzının bedeli tam tamına...

Hande Erçel

Erçel'in çizmeleri 57 bin 920, hırkası 47 bin 350, eteği 24 bin 190, tişörtü ise 7 bin 420 TL değerinde. Sosyal medya kullanıcıları, Hande Erçel'in 136 bin 880 TL'lik kombinine yorum yağdırdı.