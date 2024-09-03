Umut Akyürek’ten estetik açıklaması: Dudaklarımdan utanıyordum

Umut Akyürek, önceki gün Pınar Kerimoğlu'nun programına konuk oldu. Sürekli estetik haberleri ile gündeme gelen ve bu haberlerden rahatsızlığını dile getiren Akyürek, Kerimoğlu'nun estetik sorularını yanıtladı. Akyürek, "Hakkımda sürekli estetik haberleri çıkıyor. Ben her gün estetik yaptırmıyorum. Konservatuvar döneminde de kalın dudaklı ve dudaklarından utanan bir kızdım. Dudaklarım küçük dursun diye içeriden boyuyordum. Bir kere ben estetiksizim demedim ki, burnum estetik, alın daraltma yaptırdım. Bunların dışında estetiğim yok" şeklinde konuştu.

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