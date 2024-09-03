Önceden tanışıyorlarmış: Arzum Onan’ın yeni aşkı Orkan Özkan lise yıllarından beri Onan’a hayran çıktı

Mehmet Aslantuğ'la 27 yıllık evliliğini 1 yıl önce bitiren Arzum Onan, Amerika'da yaşayan iş insanı Orkan Özkan'la aşk yaşamaya başlamıştı. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Aslında her ikisi de evliliklerinden önce, Ankara'dan tanışıyormuş. Orkan Bey, Arzum Onan'a lise yıllarından beri hayranmış. Boşanınca yakınları aracılığıyla görüşmek istemiş ve aşk başlamış. Çift, bu yaz Bodrum'da tatil yaptı.

GÖZLERDEN UZAK!

Ama gözlerden uzak olmayı tercih ettiler. Kimsenin fotoğraflarını çekemeyeceği yerlerde bulundular. Bozcaada'da arkadaşlarıyla tatil yapan Mehmet Aslantuğ ise yalnızdı. 1996 senesinde evlenen Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, geçtiğimiz sene 27 yıllık evliliklerini 10 dakikalık bir duruşma sonrası bitirmiş, boşanmaya el ele giden çift günlerce konuşulmuştu.