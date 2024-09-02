Ünlü şarkıcı İrem Derici yeni saçlarına beğeni yağdı: "DM kutum nüfus kağıdı doldu"

Ünlü şarkıcı İrem Derici, Kıbrıs Acapulco Hotel'de sahne aldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı için şarkıcı, "Her sene aynı coşkuyla ve gururla kutlayacağız. Dün Antalya'da sahnedeydim. Uykusuzum. Yolları aşıp geldik, ölüm yeter" dedi.

Yeni saçı Marilyn Monroe'ya benzetilen Derici, "Kaynakları çıkardım. Kısa kullanacağım. Güzel tepkiler alıyorum" diye konuştu. "Kendimden yaşça genç olan erkeklerden hoşlanıyorum" sözlerine şarkıcı, "DM kutumda nüfus kağıdı dolu... Genç ve yaşlı artık bakmıyoruz. Biraz dinlenme dönemindeyim. Zaten vakit kalmıyor. Şu an yok Bugün yok derim yarın biriyle çıkarım. Sürprizlere dolu insanım" şeklinde konuştu.

Derici, "Kendinizde en sevmediğiniz özellik ne?" sorusuna ise, "Her şeyime aşığım. Bayılıyorum. Mükemmelim. 1.67 boyum var, türlü türlü huyum var" diye cevap verdi.