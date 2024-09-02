Berrak Tüzünataç, Didem Soydan, Edis ve Umut Eker’den sahilde utanç verici hareketler! Maddi durumu olmayan insanlarla alay ettiler

Hatta otel yönetimine şikayet etti. Ancak iddiaya göre skandal bununla sınırlı değildi. Üçlünün herkese lakap taktığı ve dalga geçtiği öne sürüldü. Maddi durumu iyi olmayan insanları bile alaya aldı.

Didem Soydan

İddiaya göre Umut Eker, Berrak Tüzünataç, Edis ve Didem Soydan durumu iyi olmayan vatandaşlara "Muhtaç" diye lakap taktı. Alaya aldı. Buna da tanıklık eden tatilciler hepsini ayıpladı. Hatta konuşulanlara şahit olan bazı tatilciler, yerinden kalkarak beach'i terk etti.