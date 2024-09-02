Ünlü şarkıcı Buray’dan aşk itirafı!

Başarılı şarkıcı Buray, önceki akşam Girne'deki Lord's Palace Hotel'de sahne aldı. Buray, "Bugün çok güzel bir sahne olacak. Ailem burada, arkadaşlarım burada; sağ olsunlar beni yalnız bırakmadılar. Harika bir gece olacak" dedi.

Muhabirlerin, "Bildiğiniz üzere set aşkları olsun, yaz aşkları olsun çok popülerdir. İtalyan hanımefendi ile bir yakınlaşma oldu mu?" sorusuna Buray, "O kadar vaktimiz olmadı. Bunlar böyle üç beş saat içinde gelişen şeyler. Bence insanı tanımak için zaman lazım, emek lazım. Instagram'dan takipleşiyoruz ama kendisi uzak memlekette; nasıl olur bilmiyorum. Ama şunu biliyorum: İlk görüşte aşk sağlıklı bir şey değil" cevabını verdi.