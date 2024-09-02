Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu yeni aşkı Ata Ayyıldız ile ilk kez görüntülendi!

Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu, son dönemde sadece oyunculuğuyla değil, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Genç oyuncunun kalbini kaptırdığı yeni aşkıyla, Mardin'deki bir düğünde görüntülendi.

Daha önce meslektaşları Halil İbrahim Ceylan ve Alp Navruz gibi ünlü isimlerle yaşadığı ilişkilerle bilinen genç oyuncu, bu kez kalbini bir işletmeciye kaptırdı. Mardin'de düzenlenen bir düğün töreninde, sevgilisi ile ilk kez birlikte görüntülenen oyuncu, gündeme bomba gibi düştü. Çiftin samimi halleri, ikilinin arasında başlayan yeni bir ilişkinin habercisi olarak yorumlandı. Güzel oyuncunun yeni aşkı ise daha işletmeci Ata Ayyıldız, daha önce sosyal medya fenomeni Betül Çakmak ile yaşadığı ilişkiyle adını duyurmuştu.