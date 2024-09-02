Türk müziğinin yıldız ismi Volkan Konak, hayranlarına müzik dolu bir gece yaşattı

Türk müziğinin yıldız ismi Volkan Konak, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Chamada Prestige Hotel'de sahne aldı. Konak, "Kıymetli dostlarım, gözleri öpülesi kardeşlerim, bayramınızı tebrik ediyorum. Dini ve milli bayramlarımız önemlidir, değerlidir. Hepimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun" sözleriyle konserine başladı.

2 saat süren sahne performansında şarkıları, şiirleri, hikayeleri ve fıkraları ile dinleyenlere keyifli anlar yaşatan başarılı sanatçı, "Sahnede olmaktan çok keyif alıyorum. Adeta gençleşiyorum" dedi.