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Nurgül Yeşilçay ve sevgilisi Necati Kocabay'dan evlilik açıklaması: "Üşeniyoruz"

Nurgül Yeşilçay ve sevgilisi Necati Kocabay, önceki akşam Ortaköy'de görüntülendi. Yeşilçay, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Necati Kocabay ile evliliklerinin üşengeçlikte kaynaklı olmadığını dile getirmişti. Oyuncu, "Aynı devam. Hala çok üşeniyoruz." diyerek kahkaha attı.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 02 Eylül 2024
Nurgül Yeşilçay ve sevgilisi Necati Kocabay’dan evlilik açıklaması: Üşeniyoruz

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Nurgül Yeşilçay ve sevgilisi Necati Kocabay, önceki akşam Ortaköy'de görüntülendi. Gazeteciler ile ayaküstü sohbet eden Nurgül Yeşilçay, oğlundan bahsetti.

Yeşilçay, "Oğlum'u üniversiteye gönderdik Amerika'ya. Onun işleriyle uğraşıyorduk. Şimdi biz bize kaldık. Üniversiteyi orada bitirecek. Ders seven bir çocuk değil kesin uzatacaktır." diyerek güldü. Yeşilçay, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Necati Kocabay ile evliliklerinin üşengeçlikte kaynaklı olmadığını dile getirmişti. Oyuncu, "Aynı devam. Hala çok üşeniyoruz." diyerek kahkaha attı.

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