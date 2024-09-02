Murat Boz’dan Çanakkale’de muhteşem konser

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ülkemizin en kapsamlı festivali "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında Çanakkale'de düzenlenen organizasyonda Murat Boz konser verdi. On binlerce müzikseverin yoğun ilgi gösterdiği konserde Boz, gerek sahne repertuarı gerekse muhteşem performansıyla geceye damga vurdu. Başarılı sanatçı on binlerce hayranının hep bir ağızdan eşlik ettiği şarkılarıyla, zaman zaman duygusal zaman zaman hareketli ve eğlenceli dakikalar yaşattı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN