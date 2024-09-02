Hande Yener, Yusuf Dikeç'in annesine yapılan çirkin yorumlara sinirlendi: "Annelerin ayağının altı cennet"

Başarılı sanatçı Hande Yener, geçtiğimiz akşam 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Girne Rocks Hotel'de sahne aldı. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yener, "Zafer Bayramı'mız çok kıymetli. Ülkemize nice yıllar nice bayramlar diliyorum." dedi. "Çok yoğun bir konser temponuz var. Bu enerjiyi nereden buluyorsunuz?" sorusunu Yener, "Ülkemizin her yerinden o sevgiyi ve sıcaklığı hissediyorum. Ben de her yere gitmeye çalışıyorum. Enerjimi sevgiye bağlıyorum" diye cevapladı.

"ANNELERİN AYAĞININ ALTI CENNET"

Dünyaca ünlü milli atıcımız Yusuf Dikeç'in annesiyle olan paylaşımına gelen kötü yorumlar Hande Yener'i de sinirlendirmişti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yener, "Kötülük moda olamaz. Çok çirkin bir alışkanlık" demişti. Bu konu üzerine konuşan Yener, "Sosyal medyada saygısızlık çok fazla var. Ben öyle yorumlar okuduğumda sesimi çıkartıyorum. Annelerin ayağının altı cennet. Bütün dünyayı kendine hayran bıraktı. Başarıyı konuşalım. Biraz maneviyata, iç güzelliğe bakmamız gerekiyor" dedi.