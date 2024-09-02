Aşk pozu geldi: Mert Demir, sevgilisi Serenay Sarıkaya’yı kucakladı!

Oyuncu Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkı tam gaz devam ediyor. İki sevgili, geçtiğimiz günlerde havalimanında görüntülendi. Tatil için Atina'ya giden çift, sosyal medya hesaplarından aşk dolu fotoğraflar paylaştı.

Magazin dünyasının yeni gözde çifti olarak görülen sevgililer, ilişkilerine dair gelen olumsuz yorumları da kesin bir dille yalanlasa da sevenlerini bir türlü ikna edememişti. Kimileri bu ilişkiyi "reklam aşkı" olarak nitelendirse de, hem Serenay Sarıkaya hem de Mert Demir, bu iddiaların asılsız olduğunu söylemiş ve sevgililer, Anadolu yakasında dudak dudağa görüntülenmişti. Sevenleri ikiliden gelecek fotoğrafı heyecanla beklerken, Serenay Sarıkaya sosyal medya hesabından sevgilisi Mert Demir ile aşk kareleri paylaşmaya başladı.