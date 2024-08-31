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Serdar Ortaç’ın annesi Nesrin Ortaç eski gelini Chloe Loughnan’ı yere göğe sığdıramadı

Serdar Ortaç’ın annesi Nesrin Ortaç oğlunun olaylı ayrıldığı İrlandalı Chloe Loughnan’ı yere göğe sığdıramadı. Anne Ortaç, “Bana karşı çok iyi, saygılı ve beni severdi” dedi

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 31 Ağustos 2024
Serdar Ortaç’ın annesi Nesrin Ortaç eski gelini Chloe Loughnan’ı yere göğe sığdıramadı

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Serdar Ortaç, önceki gün Harbiye'de vereceği konserine geç kaldı. Ortaç'ın annesi Nesrin Ortaç, 1 saat erken gelerek protokoldeki yerini aldı. Ortaç kendisini bekleyen gazeteciler için, "Beklemesinler röportaj vermeyeceğim" haberini menajeri ile gönderdi. Konsere 10 dakika kala gelen Serdar Ortaç, ön protokolde oturan annesi Nesrin hanıma, "Anne uyuma bak gözlerin kapanıyor " diyerek devamlı takıldı.

"KISMET DEĞİLMİŞ"
Gazetecilerle sohbet eden Nesrin Ortaç, "Serdar bey alkolü ve sigarayı bıraktı. Tüm kötü alışkanlıklarını geride bıraktı bir kez daha mürüvvetini görüp, torun istiyor musunuz?" sorusuna, "Evet her şeyi geride bıraktı. Şimdi önüne bir kız çıksa oğlum da mutlu olsa ama olmuyor. Önceki gelinimden tabii ki ağzım yanmadı. Bana karşı çok iyiydi ve severdi. Saygılıydı ama olmadı, kısmet değilmiş" ifadelerini kullandı.

2019'da tek celsede boşanan İrlandalı model Chloe Loughnan, şarkıcıdan 700 bin TL'lik nafaka almaya devam ediyor.

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