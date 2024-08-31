Serdar Ortaç’ın annesi Nesrin Ortaç eski gelini Chloe Loughnan’ı yere göğe sığdıramadı

Serdar Ortaç, önceki gün Harbiye'de vereceği konserine geç kaldı. Ortaç'ın annesi Nesrin Ortaç, 1 saat erken gelerek protokoldeki yerini aldı. Ortaç kendisini bekleyen gazeteciler için, "Beklemesinler röportaj vermeyeceğim" haberini menajeri ile gönderdi. Konsere 10 dakika kala gelen Serdar Ortaç, ön protokolde oturan annesi Nesrin hanıma, "Anne uyuma bak gözlerin kapanıyor " diyerek devamlı takıldı.

"KISMET DEĞİLMİŞ"

Gazetecilerle sohbet eden Nesrin Ortaç, "Serdar bey alkolü ve sigarayı bıraktı. Tüm kötü alışkanlıklarını geride bıraktı bir kez daha mürüvvetini görüp, torun istiyor musunuz?" sorusuna, "Evet her şeyi geride bıraktı. Şimdi önüne bir kız çıksa oğlum da mutlu olsa ama olmuyor. Önceki gelinimden tabii ki ağzım yanmadı. Bana karşı çok iyiydi ve severdi. Saygılıydı ama olmadı, kısmet değilmiş" ifadelerini kullandı.

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