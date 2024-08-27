ATV ekranlarının yeni dizisi Bir Gece Masalı’nın yeni afişi yayınlandı

ATV ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi Bir Gece Masalı'nın yeni afişi yayınlandı. Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği yapımına ise NGM'nin imza attığı, Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'u başrollerini paylaştığı "Bir Gece Masalı" 3 Eylül Salı akşamı atv ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

İMKANSIZ AŞK!

Pamukkale'nin etkileyici atmosferinde geçen ve İstanbul'a uzanan imkansız bir aşkı konu alan dizinin afişinde, başrol oyuncuları Burak Deniz ve Yazgı Coşkun'un romantik kimyası gözler önüne seriliyor.