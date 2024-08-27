Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinin yeni projeleri için imaj değişikliği!

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç , önceki akşam Etiler'deki bir mekan çıkışında görüntülendi. Çıkışta hemen araçlarına binen çift, ayaküstü gazeteciler ile camı açarak sohbet etti.

Halit Ergenç , "Londra'ya gelip gidiyoruz. Sakallarımı soruyorlar sık sık, yeni bir iş için uzattım yine sakallarımı..." dedi.

Bergüzar Korel

Korel, Londra'daki yaşamlarından bahsetti. Güzel oyuncu, "Burada nasılsa orada da öyleyiz aslında... Orası daha sakin ve yavaş bir hayat. Buraya gelip gidiyoruz ara ara... Yeni bir projemiz var şimdi" diye konuştu.