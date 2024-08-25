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Şen 'şakrak' günler bitti! Bülent Şakrak ve Esra Akpınar bitirdi!

Mutluluğu kısa sürdü... Ceyda Düvenci’den boşanan Bülent Şakrak, uğruna evliliğini bitirdiği aşkı Esra Akpınar’dan ayrıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Ağustos 2024
Şen ’şakrak’ günler bitti! Bülent Şakrak ve Esra Akpınar bitirdi!

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Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak çifti, 10 Temmuz'da İzmir Ödemiş Adliyesi'nde görülen ve 15 dakika süren duruşmada, 8 yıllık evliliklerini tek celsede anlaşmalı olarak bitirmişti. Çiftin oğulları Okan Ali'nin velayeti ise Ceyda Düvenci'ye bırakılmıştı. Ünlü çiftin boşanmasının ardından ihanet iddiaları gündeme gelmişti. Bülent Şakrak'ın Maviye Sürgün dizisinde tanıştığı Esra Akpınar ile yakınlaşması sonucu boşanma kararı aldığı söylenmişti.

YAK BÜTÜN FOTOĞRAFLARI!
Şakrak'a ayrılık nedeninin ihanet olup olmadığı sorulduğunda ise "Arkadaşlar bizi bilen bilir, bilmeyen de kendisi bilir" yanıtını vermişti. Bülent Şakrak'ın mutluluğu kısa sürdü. Şakrak ve Esra Akpınar'ın ayrılık haberi geldi. Çift birbirlerini takipten çıkmadı ama sosyal medyada birlikte çekilmiş fotoğraflarını sildi. İkilinin, birlikte çalışmaya devam ettiği öğrenildi.

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