Güzel oyuncu Aslı Bekiroğlu’ndan alkışlanacak hareket! Lösemi hastalığını yenen minik hayranı ile buluştu

Aslı Bekiroğlu

Oyuncu, "Güneş kızımız 2.5 senelik mücadeleden sonra lösemiyi yendi. Güneş'le 'Sihirli Eller' projesinde tanıştık. Çocuklarımız geleceğimiz. Bir çocuğun yüzündeki gülücüğün sebebi olmak çok güzel... Annesi hastalığı yendiği haberini verince çok mutlu oldum. Hemen bir şeyler yapmak istedik"şeklinde konuştu.