Nilperi Şahinkaya’nın olaylı gecesi! Mekanda yan masadakilerle tartıştı çıkışta yüzünü gizledi

Gazeteciler ile sohbet eden Şahinkaya, yeni saçlarıyla ilgili "Bu saç rengi platin sarı oluyor sanırım. Ben değişiklik yapmayı çok seviyorum. Neredeyse her renk saç denedim. Projelerde de illa bir peruklar bir şeyler yapıyoruz. Emre çok beğendi. Bir yıldır konuşuyoruz bunu zaten. Ama Emre dedi ki, 'eğer bunu beğenmezsen ben çekeceğim bunun derdini, emin ol öyle yaptır' dedi.Bazen sinir çıkarma durumu yaşanıyor sanırım" diyerek güldü.