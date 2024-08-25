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Bennu Gerede'den annelik sorusuna yanıt! ‘Arınma dönemimdeyim’

Bennu Gerede, muhabirlerin, "Aşkı bulursanız tekrar anne olmak ister misiniz?" sorusuna bakın ne yanıt verdi...

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Ağustos 2024
Bennu Gerede’den annelik sorusuna yanıt! ‘Arınma dönemimdeyim’

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Bennu Gerede, önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi. Gerede, gazetecilerin aşk soruları karşısında, "Keşke hayatımda birisi olsa ama şu an kimse yok. En son oğlumu büyütüyorum ve arınma dönemimdeyim. Kitap yazıyorum. Ruh ve beden olarak şu an bunlara odaklıyım, o yüzden şu an aşka vaktim yok ama yarın olabilir." dedi. Muhabirlerin, "Aşkı bulursanız tekrar anne olmak ister misiniz?" sorusuna ise Bennu Gerede, "Hayır istemem. 4 tane evladım var zaten. Enerjimi ihtiyacı olan insanlara vermek istiyorum" diye yanıt verdi.

'ONLARA SORMAK LAZIM'
Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede, Bilge Öztürk ile aşk yaşıyordu. Geçtiğimiz günlerde ikilinin ayrılık haberleri çıkmıştı. Oğlunun ayrılığıyla ilgili Bennu Gerede, "Neden ayrıldıklarını hiç bilmiyorum, onlara sormak lazım" dedi.

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