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Survivor Nagihan Karadere sevgilisini öpücüğe boğdu

Survivor yarışmacısı ve milli atlet olan Nagihan Karadere ve sevgilisi kendini serin sulara bıraktı. Ünlü çift denizde romantik anlar yaşadı.

Evren Abdullahoğlu Evren Abdullahoğlu takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Ağustos 2024
Survivor Nagihan Karadere sevgilisini öpücüğe boğdu

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Survıvor yarışmalarıyla adını geniş kitlelere duyuran milli atlet Nagihan Karadere geçtiğimiz günlerde özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu. Karadere düğün müjdesi vermiş yakında evleneceğini açıklamıştı. Kiraz sapından yapılmış yüzük ile romantik bir evlilik teklifi aldığını söyleyen Karadere nazar değmesinden korktuğu için sır gibi sakladığı sevgilisi ile Monako'da düğün yapacağını söylemişti.

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Bodrum Gündoğan'da denizin ve güneşin tadını çıkaran Nagihan Karadere sır gibi sakladığı sevgilisiyle görüntülendi. Karadere, erkek arkadaşıyla görüntülenirken sosyal medya kullanıcıları çifti birbirine çok yakıştırdı. Denize giren aşıklar düşman çatlattı. Karadere'nin yeni sevgilisinin tekstil işiyle uğraştığı, aralarında 3 yaş fark olduğu öğrenildi.

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