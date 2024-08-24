Survivor Nagihan Karadere sevgilisini öpücüğe boğdu

Survıvor yarışmalarıyla adını geniş kitlelere duyuran milli atlet Nagihan Karadere geçtiğimiz günlerde özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu. Karadere düğün müjdesi vermiş yakında evleneceğini açıklamıştı. Kiraz sapından yapılmış yüzük ile romantik bir evlilik teklifi aldığını söyleyen Karadere nazar değmesinden korktuğu için sır gibi sakladığı sevgilisi ile Monako'da düğün yapacağını söylemişti.

ORTAYA ÇIKTI!

Bodrum Gündoğan'da denizin ve güneşin tadını çıkaran Nagihan Karadere sır gibi sakladığı sevgilisiyle görüntülendi. Karadere, erkek arkadaşıyla görüntülenirken sosyal medya kullanıcıları çifti birbirine çok yakıştırdı. Denize giren aşıklar düşman çatlattı. Karadere'nin yeni sevgilisinin tekstil işiyle uğraştığı, aralarında 3 yaş fark olduğu öğrenildi.