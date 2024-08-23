Mert Yazıcıoğlu’nun hızına yetişilmiyor! Afra Saraçoğlu, Dilan Çiçek Deniz derken meğer ünlü rapçiyle de aşk yaşamış...

YORUM YAĞDI! Oyuncu Mert Yazıcıoğlu 'nun, 2. Sayfa'nın haberine göre; sahne ismi "M Lisa" olan rapçi Melisa Gülen ile gözlerden uzak üç ay aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Mert Yazıcıoğlu ve M Lisa meğerse geçen ay ayrılmış... Sosyal medyayı sallayan bu iddia sonrası Mert Yazıcıoğlu'na yorum yağdı. İddiayı duyanlar "Buna aşk denmez", "Bu ne hız?", "Haberi yapılana kadar ayrılmışlar" yorumlarında bulundu.