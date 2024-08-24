Nilperi Şahinkaya konser sonrası yan masasındaki grupla ile tartıştı!

Nilperi Şahinkaya, önceki akşam Maslak'taki bir konsere katıldı. Gazeteciler ile sohbet eden Şahinkaya, yeni saçlarıyla ilgili "Bu saç rengi platin sarı oluyor sanırım. Ben değişiklik yapmayı çok seviyorum. Neredeyse her renk saç denedim. Projelerde de illa bir peruklar bir şeyler yapıyoruz. Emre çok beğendi. Bir yıldır konuşuyoruz bunu zaten. Ama Emre dedi ki, 'eğer bunu beğenmezsen ben çekeceğim bunun derdini, emin ol öyle yaptır' dedi. Bazen sinir çıkarma durumu yaşanıyor sanırım" diyerek güldü.

YÜZÜNÜ GİZLEDİ!

Şahinkaya, konserin ardından ise Bebek'e geldi. Şahinkaya, Bebek'teki bir mekanda arkadaşlarıyla birlikte yemek yedi. Yemek esnasında yan masadaki erkeklerle hararetli bir tartışma yaşadı. Yaşananların ardından kız arkadaşları ile masadan kalkan oyuncu, gazetecilerin sorularını yanıtlamazken suratını da gizlemesi şaşırttı.