Oğlu Pınar Altuğ'un kızı Su ile görüntülenmişti! Mustafa Sandal destek çıktı: Takdir ediyorum ve onaylıyorum....

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Sandal, oğlu Yaman'ın dükkanını devrettiğini söyleyerek, "Dükkan kapanmadı. Yaman, işine online satış üzerinden devam ediyor. Kendi dükkanını da çok kıymetli bir şirkete hisse karşılığında devretti. Bence çok ama çok mantıklı bir iş yaptı. Yakın zamanda çıkış yapacak olan bir şirkete devir yaptı hisse karşılığında" diyerek oğlunun da ticari işlerle ilgilendiğini dile getirdi.