Oğlu Pınar Altuğ'un kızı Su ile görüntülenmişti! Mustafa Sandal destek çıktı: Takdir ediyorum ve onaylıyorum....

Mustafa Sandal, oğlu Yaman Sandal'ın Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan ile olan arkadaşlığının arkasında durduğunu söyledi. Sandal, Altuğ ile henüz konuşma fırsatının olmadığını da sözlerine ekledi.
Mustafa Sandal, önceki gece Harbiye Açıkhava'da sahne aldı. Sandal, sahne öncesi gazetecilerle bir araya geldi.
Geçtiğimiz aylarda Etiler'deki bir ara sokakta oğlu Yaman'a bir ayakkabı mağazası açan Sandal, ardından dükkanı satma kararı almıştı.
Sandal, oğlu Yaman'ın dükkanını devrettiğini söyleyerek, "Dükkan kapanmadı. Yaman, işine online satış üzerinden devam ediyor. Kendi dükkanını da çok kıymetli bir şirkete hisse karşılığında devretti. Bence çok ama çok mantıklı bir iş yaptı. Yakın zamanda çıkış yapacak olan bir şirkete devir yaptı hisse karşılığında" diyerek oğlunun da ticari işlerle ilgilendiğini dile getirdi.