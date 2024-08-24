Bir Gece Masalı 3 Eylül’de ATV’de başlıyor: Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun başrolde

ATV ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi Bir Gece Masalı'nın yayın tarihi belli oldu. Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği yapımına ise NGM'nin imza attığı beğeni ile izlenen oyuncular Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'u başrolde buluşturan "Bir Gece Masalı" için geri sayım başladı. İzleyicilere Pamukkale'nin etkileyici atmosferinde aşk, dram ve entrika dolu bir dünyanın kapılarını aralayan Bir Gece Masalı, 3 Eylül Salı akşamı atv'de izleyicilerle buluşacak.

YILDIZLAR KADROSU!

Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'ın oturduğu, senaryosunu ise Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda ise Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun, Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad, Eren Vurdem, İrem Altuğ, Kerem Aslanoğlu, Emel Çölgeçen, Ecem Çalhan, Nazan Diper, gibi çok başarılı isimler yer alıyor.