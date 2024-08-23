Mert Yazıcıoğlu ve rapçi Melisa Gülen’in bomba aşkı ortaya çıktı! Meğer çok kısa...

Yakışıklı oyuncu Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu ile olan olaylı ayrılığıyla uzun süre konuşuldu. Bu ilişkiden sonra Dilan Çiçek Deniz'le kısa bir aşka yelken açan Mert Yazıcıoğlu yoğun çalışma temposuyla birlikte kariyerinin zirvesini yaşarken özel hayatı da unutuldu. Yazın sezonun yorgunluğunu arkadaşlarıyla tatilde atan Mert Yazıcıoğlu meğerse aşk hayatında da oldukça hareketli bir dönem geçiriyormuş.

YORUM YAĞDI!

Oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nun, 2. Sayfa'nın haberine göre; sahne ismi "M Lisa" olan rapçi Melisa Gülen ile gözlerden uzak üç ay aşk yaşadığı ortaya çıktı. Mert Yazıcıoğlu ve M Lisa meğerse geçen ay ayrılmış... Sosyal medyayı sallayan bu iddia sonrası Mert Yazıcıoğlu'na yorum yağdı. İddiayı duyanlar "Buna aşk denmez", "Bu ne hız?", "Haberi yapılana kadar ayrılmışlar" yorumlarında bulundu.