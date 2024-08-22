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Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çiftinin yapım şirketleri iflas etti! Alacaklılar kapıya dayandı: Çalışanlar mağdur oldu

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çifti, yapım şirketlerinin kapısına kilit vurdu. Alacaklılar kapıya dayandı. Kimse maaş alamadı, çok sayıda mağdur var.

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 07:04 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 07:05
Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çiftinin yapım şirketleri iflas etti! Alacaklılar kapıya dayandı: Çalışanlar mağdur oldu

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Neslihan Atagül ile meslektaşı Kadir Doğulu, 2016 yılında dünyaevine girmişti. Mutlu birliktelikleri süren oyuncu çiftten birkaç hafta önce bebek müjdesi gelmişti.

Kadir Doğulu ve Neslihan AtagülKadir Doğulu ve Neslihan Atagül

Kadir Doğulu şimdi de iflas haberleriyle gündeme geldi. Kadir Doğulu eşi Neslihan Atagül'ün de desteğiyle, ortaklarıyla beraber Alim Yapım adlı bir şirket kurmuş ve peş peşe yeni projeler çekmek için kolları sıvamıştı.

Kadir Doğulu ve Neslihan AtagülKadir Doğulu ve Neslihan Atagül

Son olarak Alperen Duymaz, Engin Öztürk ve Büşra Develi'nin başrolünü paylaştığı, yurt dışı için çekildiğini açıkladıkları "Aşkın Pusulası" dizisine imza atan şirket çekimlere 7. bölümde diziye ara vermişti.

Kadir Doğulu ve Neslihan AtagülKadir Doğulu ve Neslihan Atagül

OFİSİN KAPISINA KİLİT VURDU
Ekonomik olarak zor bir dönem yaşadıklarını belirterek ödeme için süre isteyen Kadir Doğulu ve ortakları 3 ay sonra ofisi tamamen boşaltma kararı aldı.

Neslihan AtagülNeslihan Atagül

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 3 aylık maaşlarını alamayan çalışanlarının da çıkışlarını verdi. Mağdur olan ve karşılarında muhatap bulamayan hem dizi hem de ofis çalışanları alacak davaları açmaya hazırlanıyor.

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