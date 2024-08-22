Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çiftinin yapım şirketleri iflas etti! Alacaklılar kapıya dayandı: Çalışanlar mağdur oldu

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül OFİSİN KAPISINA KİLİT VURDU Ekonomik olarak zor bir dönem yaşadıklarını belirterek ödeme için süre isteyen Kadir Doğulu ve ortakları 3 ay sonra ofisi tamamen boşaltma kararı aldı.

Neslihan Atagül

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 3 aylık maaşlarını alamayan çalışanlarının da çıkışlarını verdi. Mağdur olan ve karşılarında muhatap bulamayan hem dizi hem de ofis çalışanları alacak davaları açmaya hazırlanıyor.