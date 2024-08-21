Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Caroline’i Wilma Elles Türk vatandaşı oldu! İşte yeni ismi...

TESADÜFE GELİN!

Ardından sözlerine devam eden Elles, "İsmim Mücella oldu. Aslında söylemeyi hiç düşünmüyordum. Kimsenin haberi olmayacaktı ama size özel oldu. Dikkatinizi çeken bir şey var mı? Hepimizin isimlerinin baş harfi 'M' ile başlıyor. İnanılmaz bir tesadüf değil mi? Ailemi çok seviyorum. Bu akşam beni yalnız bırakmak istemediler, iyi ki geldiler" ifadelerini kullandı.

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