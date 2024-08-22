Buse Meral’den evi yanan Aras Bulut İynemli’ye geçmiş olsun telefonu!

Aras Bulut İynemli

Her iki isim de konuyla ilgili tek kelime etmezken bir dargın bir barışık götürdükleri ilişkinin çıkmaza girdiği iddia edilmişti. Süreç böyle devam ederken, Buse Meral, önceki akşam Nişantaşı'nda iki erkek arkadaşı ve bir kız arkadaşı ile otururken görüntülendi.