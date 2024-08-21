Kaya Çilingiroğlu’na şok tuzak! Mehmet Ali Erbil’in eski sevgilisiymiş ’’Her yerden engelledim’’

Kaya Çilingiroğlu, önceki akşam bir ödül törenindeydi. Çilingiroğlu geçtiğimiz hafta Rumelihisarı'nda kendinden yaşça küçük bir kızla görüntülenmişti. Gündeme bomba gibi düşen fotoğraflar epey konuşulmuştu. Çilingiroğlu, ''Kız Mehmet Ali Erbil'in eski sevgilisiymiş ve bir de 22 yaşındaymış. Bu durumu öğrenir öğrenmez her yerden engelledim. Beni kullandı, meğer o gece oraya basının gelmesini o istemiş ve başkalarına aratmış. Ben bunları sonradan öğreniyorum. Benim üzerimden prim yapmaya çalıştı sanırım pek de amacına ulaşamadı'' dedi.

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