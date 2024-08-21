Çağla Şıkel eski sevgilisi hakkında konuştu: Nail’i kaybetmek istemezdim

Çağla Şıkel, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Buz dolu fıçıya giren Şıkel, "Sizden sonra herkes yapmaya başladı" sözlerine, "Ne kadar mutlu... Gerçekten sağlıklı ve vücuda faydalı... Gördükçe mutlu oluyorum" ifadelerini kullandı. İki gün karanlık kulübede kalan sunucu eleştirilmesi hakkında, "Oradaki hiçbir şeysiz olma hali... Onu deneyimlemek istedim. Bana çok şey kattı. Eleştirilere her zaman açığım" açıklamasını yaptı. Nail Gönenli ile barıştığı yönünde haberlere Şıkel, "Geçen Çeşme'de dışarı çıkmıştık. El ele diye yazdılar ama değildik. O gün Nail de söyledi, 'Artık bir aile ve arkadaş gibi olduk' dedi.

'BİRBİRİMİZİ İNCİTMEDİK'

Biz sevgili olarak oraya kadar yaptık. Arkadaş olmayı başarabiliyoruz. Bunun altında 'yeniden' düşüncesi yanlış. Yeniden olsa zaten olurdu. Biz birbirimizi inciterek ayrılmadık. O yüzden arkadaş kalabiliyoruz. Böyle bir insanı kaybetmek istemezdim" şeklinde konuştu.