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Üçüncü çocuk heyecanı: Volkan Demirel ve eşi Zeynep Sever Demirel büyüyen karnını paylaştı!

Volkan Demirel ve eşi Zeynep Sever Demirel üçüncü çocuk heyecanı yaşıyor. Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşan sosyetik güzel, “Fırında bir şeyler pişiyor” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024
Üçüncü çocuk heyecanı: Volkan Demirel ve eşi Zeynep Sever Demirel büyüyen karnını paylaştı!

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Volkan Demirel ile eşi Zeynep Sever Demirel son dönemde özel hayatlarıyla gündemden düşmüyordu. Uzun bir süre boşanma aşamasında oldukları konuşulan Volkan Demirel ve Zeynep Demirel çifti, haklarında çıkan iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.

Kötü dönemi geride bırakan Demirel çifti yeniden magazin sayfalarında. Ancak bu kez, güzel bir haberle... 2 kız çocuğuna sahip olan çift, üçüncü çocuğun heyecanını yaşıyor. Zeynep Sever Demirel, Instagram hesabından büyüyen karnını paylaşarak "Fırında bir şeyler pişiyor" dedi.

'FIRINDA BİR ŞEYLER PİŞİYOR'
Volkan Demirel de paylaşımına dua emojisi koydu. 2010 yılında hayatlarını birleştiren çiftin, Yade ve Yeda adında iki kız çocuğu var. Kızlarıyla birlikte zaman zaman Instagram hesaplarından fotoğraflar paylaşan Demirel çifti, üçüncü çocuklarının cinsiyetini öğrenmek için büyük bir sabırsızlıkla bekliyor.

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