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Hande Erçel pahalı tarzıyla dikkatleri üzerine çekiyor! Pareosunun fiyatı dudak uçuklattı

Sevgilisi Hakan Sabancı ile tatilden tatile koşan Hande Erçel, pahalı tarzıyla da dikkat çekiyor. Atina’da tatil yapan Erçel’in pareosu 21 bin TL, mayosu ise 11 bin TL değerindeydi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024
Hande Erçel pahalı tarzıyla dikkatleri üzerine çekiyor! Pareosunun fiyatı dudak uçuklattı

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Sonunda aradığı aşkı bulan güzel oyuncu Hande Erçel, şimdilerde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla konuşuluyor. Sevgilisi ile her fırsatta tatile çıkan güzel oyuncu şimdi de Atina'ya gitti. Siyah beyaz bikinisi, mor mayosu ve leopar desenli pareosu ile pozlar veren Hande Erçel, bu karelerini sosyal medya hesabından peş peşe paylaştı. Ünlü ismin tatil pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Öte yandan Erçel'in ünlü bir markaya ait leopar desenli pareosunun fiyatı 21 bin TL iken, mor mayosunun fiyatının ise 11 bin TL olduğu öğrenildi.

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