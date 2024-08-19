Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı’nın kolundaki takıların fiyatı dudak uçuklattı! Tam tamına...

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Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, lüks harcamalarıyla dikkat çekti. Kıyafetinden yaşam şekline kadar hep magazin gündemindeydi. Ve bir kez daha takılarıyla gündeme geldi.

Şeyma Subaşı Şeyma Subaşı, Bodrum'da tatile çıktı. Lüks yatla koyları dolaştı. Kolunda ise adeta servet taşıdı. Bileğindeki dünyaca ünlü bir markanın bol pırlantalı saati vardı. Fiyatı 3 milyon 500 bin liraydı.