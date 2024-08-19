Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli’nin 4 katlı villası alevlere teslim oldu!

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin Sarıyer Uskumruköy'de bulunan 4 katlı villasında yangın çıktı. Yangın gece geç saatlerde villaya ait olan tek katlı ahşap müştemilatta başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, yakışıklı oyuncunun villasına sıçradı. Nedeni henüz bilinmeyen yangını görenler durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müştemilat'ta başlayan ve villaya sıçrayan yangını kısa sürede söndürdü. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, villada hasar meydana geldi. Villanın, ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'ye ait olduğu ve yangın sırasında oyuncunun evde olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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