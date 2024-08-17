Demet Akalın’dan ortalık karıştıran sitem! 8 bin lira ödeyen kiracısına ’Çöktü evime’ dedi

Demet Akalın.

"ZAM YAPMAYACAĞIM" DEMİŞ!

Evini zorluklarla aldığını belirten Akalın yaptığı açıklamada, "5 bin liraya bugün bir yere gidiyorsun dört kişi, üç-dört bin lira hesap geliyor. Kiracım evimde 5 bin liraya oturuyor. Ben bunu canlı yayında söylediğim için; adamın ukalalığına bak emlakçıya gidip 'Programda bahsetti, zam yapacaktım vazgeçtim' demiş" ifadelerine yer vermişti.