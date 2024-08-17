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Demet Akalın'dan ortalık karıştıran sitem! 8 bin lira ödeyen kiracısına 'Çöktü evime' dedi

Geçtiğimiz aylarda kiracısıyla yaşadığı problemleri canlı yayında anlatan Demet Akalın, son olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve kiracısının evine çöktüğünü söyledi.

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Giriş Tarihi 17 Ağustos 2024, 07:03 Güncelleme 17 Ağustos 2024, 07:04
Demet Akalın’dan ortalık karıştıran sitem! 8 bin lira ödeyen kiracısına ’Çöktü evime’ dedi

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Sosyal medyayı aktif kullanan Demet Akalın, son attığı tweet ile dikkatleri üzerine çekti.

Demet Akalın'ın sitem dolu paylaşımı.Demet Akalın'ın sitem dolu paylaşımı.

X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ya bu evleri siz bedava oturun diye almadık. Arkadaş adam çöktü evime ya!!!!!" dedi. Kiracısını çıkarmayı başaramayan Demet Akalın, kiranın 5 binden 8 bin liraya çıktığını söyledi.

Demet Akalın.Demet Akalın.

Demet Akalın devam eden açıklamasında ise "Kirası 5 bindi. 8'i yeni yapmış!! Uzlaşmaya da hayır diyor! 35 bin en kötü ederi evin! Çıksın bir öğrenciye 1 yıl bedava vereceğim, söz... Dua eder en azından" ifadelerini kullandı.

Demet Akalın.Demet Akalın.

"ZAM YAPMAYACAĞIM" DEMİŞ!
Evini zorluklarla aldığını belirten Akalın yaptığı açıklamada, "5 bin liraya bugün bir yere gidiyorsun dört kişi, üç-dört bin lira hesap geliyor. Kiracım evimde 5 bin liraya oturuyor. Ben bunu canlı yayında söylediğim için; adamın ukalalığına bak emlakçıya gidip 'Programda bahsetti, zam yapacaktım vazgeçtim' demiş" ifadelerine yer vermişti.

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