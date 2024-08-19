Dünyaca ünlü İngiliz top model Naomi Campbell, tatil için Bodrum'u tercih etmişti. Her seferinde Bodrum aşığı olduğunu dile getiren mankenin, 5 günlük Bodrum tatili için servet harcadığı öğrenildi. Ünlü manken, Cennet Koyu'nda bulunan lüks otelin özel villasında kaldı. İddialara göre villanın günlüğünün ise 9 bin euro olduğu öğrenildi. Campbell'ın, özel villanın 5 günlüğüne 45 bin euro (Yaklaşık 1 milyon 650 bin lira) ödediği öğrenildi. Naomi Campbell'ın aynı zamanda Türkbükü'nde bulunan detoks merkezinde de 4 gün kampa girdiği gelen bilgiler arasında...

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