Wanda Narao şarkıcıyla dudak dudağa! | İcardi görmesin!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın evliliklerinde yaşanan ayrılık haberleri gündeme gelmişti. Bir süredir ayrı yaşamlarını sürdüren çiftin, yakında tamamen ayrılmaları bekleniyor. Sosyal medya paylaşımlarına devam eden Nara, ünlü bir şarkıcıyla dudak dudağa olduğu anları takipçileriyle paylaştı.



BÜYÜK SES GETİRDİ!

Arjantin'de Buenos Aires'in en büyük konser alanlarından biri olan Movistar Arena'da sahne alan Wanda Nara, şarkı söylediği anlarda Arjantinli ünlü şarkıcı Catriel Guerreiro ile dudak dudağa poz verdi. Kısa sürede sosyal medyada viral olan görüntüler, Türkiye'de de büyük ses getirdi.

Wanda Nara, yaptığı hareketlerle herkesi şaşırtmaya devam ediyor.