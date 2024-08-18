PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Wanda Narao şarkıcıyla dudak dudağa! | İcardi görmesin!

Mauro İcardi ile ilişkisini kesin olarak bitirdiğini açıklayan Wanda Nara, Arjantinli ünlü şarkıcı Catriel Guerreiro ile dudak dudağa poz verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024
Wanda Narao şarkıcıyla dudak dudağa! | İcardi görmesin!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın evliliklerinde yaşanan ayrılık haberleri gündeme gelmişti. Bir süredir ayrı yaşamlarını sürdüren çiftin, yakında tamamen ayrılmaları bekleniyor. Sosyal medya paylaşımlarına devam eden Nara, ünlü bir şarkıcıyla dudak dudağa olduğu anları takipçileriyle paylaştı.


BÜYÜK SES GETİRDİ!
Arjantin'de Buenos Aires'in en büyük konser alanlarından biri olan Movistar Arena'da sahne alan Wanda Nara, şarkı söylediği anlarda Arjantinli ünlü şarkıcı Catriel Guerreiro ile dudak dudağa poz verdi. Kısa sürede sosyal medyada viral olan görüntüler, Türkiye'de de büyük ses getirdi.
Wanda Nara, yaptığı hareketlerle herkesi şaşırtmaya devam ediyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Manisa, Aydın, İzmir, Bolu, Karabük... Alevlere havadan ve karadan müdahale | Gözaltılar, tahliyeler, anız ve piknik faciası
Fransa’da sağlık sistemi çöktü! Fransız Le Parisien hastaların bekleme sürelerinin yazıldığı tabloyu paylaştı
EMEKLİ MAAŞINDA 2024 FARKI | 2025 yılına göre %30 daha kazançlı olacak! Emekliler nelere dikkat etmeli?
Fener 90+5’te yıkıldı! Fenerbahçe Süper Lig’de Göztepe ile 2-2 berabere kaldı
Özel okulda kıyafet vurgunu! Bin liralık formaya 6 bin TL fiyat biçildi! Veliler isyan bayrağı açtı: Bizi keriz yerine koyuyorlar
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan flaş açıklamalar! Türkiye’de maymun çiçeği vakası var mı? Vatandaşlar hangi tedbirleri almalı?
Bakan Yerlikaya’da açıkladı! İzmir’de orman yangınına sebebiyet veren 7 şüpheliden 3’ü tutuklandı | Bolu’da 2 kişi tutuklandı
Gardaş Azerbaycan’dan tam destek | Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü
AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan’dan muhalefetin ’Uçaklar nerede?’ provokasyonuna sert tepki: CHP’li belediyeler sınıfta kaldı
Başkan Erdoğan’dan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi mesajı! Kentsel dönüşüm vurgusu: Tüm şehirlerimiz hazır olana kadar çalışacağız
Sağlık Bakanlığı Maymun Çiçeği MPOX rehberi yayımladı! İşte virüsün bulaşma yolları, belirtileri ve tedavisi...
Başıboş köpeğin ısırdığı İrlandalı turist Samuel Grzywna, CHP’li İBB’ye dava açtı: Mahkeme savunma istedi
MHP lideri Devlet Bahçeli’den ’Can Atalay’ çıkışı! AYM’ye tepki: Laçkalaşmış hak ihlali kararı Türk milletinin iradesiyle çöpe atıldı
Yeni Endrick’i Galatasaray kapıyor! Real Madrid’e çalım
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Malatya Genişletilmiş İl Meclisi Toplantısı’nda ’Kongre’ mesajı: Güçlü bir hazırlık gerçekleştireceğiz
SON DAKİKA