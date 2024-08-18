Lucas Torreira’dan ayrılan Devrim Özkan Formula pilotu Cem Bölükbaşı ile yakalandı

Devrim Özkan, geçtiğimiz aylarda eski sevgilisi Lucas Torreira ile olan ilişkisini noktaladıktan sonra, yeni bir isimle gündeme geldi. Özkan, son olarak Formula pilotu Cem Bölükbaşı ile bir mekan çıkışı birlikte görüntülendi. Bu beklenmedik buluşma, magazin dünyasında büyük bir ilgi uyandırdı. Devrim Özkan'ın Lucas Torreira ile olan ilişkisinin bitmesinin ardından yaptığı açıklamalar dikkat çekmişti. Özkan, Torreira hakkında "O benim için çok kıymetli biri, eminim ben de onun için öyleyimdir" sözleriyle aralarındaki bağı vurgulamış ve hayranlarını şaşırtmıştı.

AŞK MI ARKADAŞLIK MI?

Bu açıklamaların ardından ikilinin yeniden bir araya geleceği yönündeki spekülasyonlar artmıştı. Ancak geçtiğimiz akşam Devrim Özkan'ın Cem Bölükbaşı ile görüntülenmesi, bu iddiaları gölgede bıraktı. TV100'de yer alan habere göre; birlikte samimi bir şekilde yürürken objektiflere yansıyan ikili, magazin muhabirlerinin ilgisini çekti. Muhabirlerin "Yeni bir ilişki mi?" sorusuna ise Özkan, "Neye hayırlı olsun diyelim?" diyerek aralarında romantik anlamda bir ilişki olmadığını belirtti.