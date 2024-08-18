PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Lucas Torreira'dan ayrılan Devrim Özkan Formula pilotu Cem Bölükbaşı ile yakalandı

Güzel oyuncu Devrim Özkan, Lucas Torreira’yı çabuk unuttu. Özkan, geçtiğimiz gün Formula pilotu Cem Bölükbaşı ile yakalandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024
Lucas Torreira’dan ayrılan Devrim Özkan Formula pilotu Cem Bölükbaşı ile yakalandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Devrim Özkan, geçtiğimiz aylarda eski sevgilisi Lucas Torreira ile olan ilişkisini noktaladıktan sonra, yeni bir isimle gündeme geldi. Özkan, son olarak Formula pilotu Cem Bölükbaşı ile bir mekan çıkışı birlikte görüntülendi. Bu beklenmedik buluşma, magazin dünyasında büyük bir ilgi uyandırdı. Devrim Özkan'ın Lucas Torreira ile olan ilişkisinin bitmesinin ardından yaptığı açıklamalar dikkat çekmişti. Özkan, Torreira hakkında "O benim için çok kıymetli biri, eminim ben de onun için öyleyimdir" sözleriyle aralarındaki bağı vurgulamış ve hayranlarını şaşırtmıştı.

AŞK MI ARKADAŞLIK MI?
Bu açıklamaların ardından ikilinin yeniden bir araya geleceği yönündeki spekülasyonlar artmıştı. Ancak geçtiğimiz akşam Devrim Özkan'ın Cem Bölükbaşı ile görüntülenmesi, bu iddiaları gölgede bıraktı. TV100'de yer alan habere göre; birlikte samimi bir şekilde yürürken objektiflere yansıyan ikili, magazin muhabirlerinin ilgisini çekti. Muhabirlerin "Yeni bir ilişki mi?" sorusuna ise Özkan, "Neye hayırlı olsun diyelim?" diyerek aralarında romantik anlamda bir ilişki olmadığını belirtti.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Manisa, Aydın, İzmir, Bolu, Karabük... Alevlere havadan ve karadan müdahale | Gözaltılar, tahliyeler, anız ve piknik faciası
Fransa’da sağlık sistemi çöktü! Fransız Le Parisien hastaların bekleme sürelerinin yazıldığı tabloyu paylaştı
EMEKLİ MAAŞINDA 2024 FARKI | 2025 yılına göre %30 daha kazançlı olacak! Emekliler nelere dikkat etmeli?
Fener 90+5’te yıkıldı! Fenerbahçe Süper Lig’de Göztepe ile 2-2 berabere kaldı
Özel okulda kıyafet vurgunu! Bin liralık formaya 6 bin TL fiyat biçildi! Veliler isyan bayrağı açtı: Bizi keriz yerine koyuyorlar
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan flaş açıklamalar! Türkiye’de maymun çiçeği vakası var mı? Vatandaşlar hangi tedbirleri almalı?
Bakan Yerlikaya’da açıkladı! İzmir’de orman yangınına sebebiyet veren 7 şüpheliden 3’ü tutuklandı | Bolu’da 2 kişi tutuklandı
Gardaş Azerbaycan’dan tam destek | Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü
AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan’dan muhalefetin ’Uçaklar nerede?’ provokasyonuna sert tepki: CHP’li belediyeler sınıfta kaldı
Başkan Erdoğan’dan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi mesajı! Kentsel dönüşüm vurgusu: Tüm şehirlerimiz hazır olana kadar çalışacağız
Sağlık Bakanlığı Maymun Çiçeği MPOX rehberi yayımladı! İşte virüsün bulaşma yolları, belirtileri ve tedavisi...
Başıboş köpeğin ısırdığı İrlandalı turist Samuel Grzywna, CHP’li İBB’ye dava açtı: Mahkeme savunma istedi
MHP lideri Devlet Bahçeli’den ’Can Atalay’ çıkışı! AYM’ye tepki: Laçkalaşmış hak ihlali kararı Türk milletinin iradesiyle çöpe atıldı
Yeni Endrick’i Galatasaray kapıyor! Real Madrid’e çalım
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Malatya Genişletilmiş İl Meclisi Toplantısı’nda ’Kongre’ mesajı: Güçlü bir hazırlık gerçekleştireceğiz
SON DAKİKA