İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses Yunanistan'da yedikleri yemeğin fişini paylaştı! 5 kişilik hesap herkesi şaşırttı: Gırtlağımıza kadar yedik...

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2021 yılından bu yana mutlu beraberlikleri devam eden Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses, 22 Ocak'ta ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Şimdilerde ikiz oğullarıyla tatilde olan ünlü çift sosyal medyayı da aktif kullanıyor.