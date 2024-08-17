İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses Yunanistan'da yedikleri yemeğin fişini paylaştı! 5 kişilik hesap herkesi şaşırttı: Gırtlağımıza kadar yedik...

2021 yılında evlenen Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çifti, 2024 yılının Ocak ayında Sinan Emir ve İbrahim Ayel adında ikizlerinin dünyaya gelmesiyle büyük bir mutluluk yaşayan çift geçtiğimiz gün Yunanistan'a gitti. "Gırtlağımıza kadar yedik" diyerek 5 kişilik hesabı paylaşan çift, sosyal medyada gündem oldu.
2021 yılından bu yana mutlu beraberlikleri devam eden Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses, 22 Ocak'ta ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Şimdilerde ikiz oğullarıyla tatilde olan ünlü çift sosyal medyayı da aktif kullanıyor.
İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo son olarak arkadaşları ve eşiyle Yunanistan'ın Kos Adası'na gitti. Son dönemde Bodrum'da artan fiyatların gündem olmasını İdo Tatlıses de es geçmedi.
İdo Tatlıses 5 kişi ödedikleri hesabı sosyal medyadan paylaştı. "Gırtlağımıza kadar yedik içtik, 5 kişilik hesap bu!" diyen İdo Tatlıses gelen hesabı açık açık paylaştı.