Ece Seçkin’in annelik sevinci yarım kaldı: Bebeğini kaybetti!

Ece Seçkin, geçirdiği ani bir ameliyat sonrası hayranlarını üzdü. Sahne performanslarıyla son dönemde adından sıkça söz ettiren Seçkin, sosyal medya hesabından hastanede ameliyat olduğunu duyurdu ve konserini iptal etmek zorunda kaldığını belirtti. Operasyonun başarılı geçtiğini söyleyen şarkıcı, "Ameliyatım sorunsuz geçti. Arayan herkese teşekkür ederim, telefonlara dönüş yapamadıklarım için özür dilerim. Konserimi iptal etmek zorunda kalmasaydık, bu durumu paylaşmazdım'' açıklamasında bulundu.



ACİL AMELİYATA ALINDI

Ayrıca, basında çıkan iddialara göre Ece Seçkin'in hamile olduğu ve bebeğini kaybettiği öne sürüldü. İkinci Sayfa'da yer alan haberde, Seçkin'in iki aylık hamileyken bebeğini kaybettiği ve acil ameliyata alındığı iddia edildi. Ünlü şarkıcı ise hayranlarını endişelendirmemek adına, "Eşim ve ailem yanımda, lütfen beni merak etmeyin. Ecot Princess en kısa zamanda aranızda olacak" diyerek moral verici bir paylaşımda bulundu.