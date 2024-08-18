Aleyna Kalaycıoğlu sevgilisiyle görüntülendi: Sonunda itiraf ettiler!

Aleyna Kalaycıoğlu, önceki akşam Tekirdağ'da halk konserinde sahne aldı. Sahne öncesinde basın mensupları ile bir araya gelen Kalaycıoğlu, "2 haftadır dans provalarımız devam ediyor. Her şeyi yavaş yavaş yapıyoruz. Benim anti kitlem hep var. Çok iyi bir şey yapsam da eleştirenler hep var. O yüzden ben takılmıyorum eleştirilere... İşimi en iyi şekilde yapmak için elimden geleni yapıyorum" ifadelerini kullandı.

ARTIK KABULLENDİ

Geçtiğimiz günlerde Rapçi Canbay ile görüntülenen Aleyna Kalaycıoğlu, aşk dedikoduları hakkında "Aşk yok" demişti.

Basın mensuplarının Canbay ile ilişki sorusu üzerine Kalaycıoğlu, "Güzel bir ilişkim var şu anda... Evrenden geçtiğimiz haftalarda çağırdım ve oldu. Nazar değecek diye korkuyorum. Bende nazar sıkıntısı var. O yüzden çok konuşmak da istemiyorum ama her şey yolunda" diyerek aşkı da kabul etmiş oldu.